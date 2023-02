Oosterzele zoekt permanente opvang voor kinderen van geschorst kinderdagverblijf

"Op de korte termijn is voor de meeste kinderen gelukkig al opvang gevonden", klinkt het bij burgemeester Johan Van Durme (CD&V). "En voor de lange termijn zoeken we aan de hand van een lijst met daarop crèches uit de private sector, onthaalmoeders en onze eigen OCMW-dienst om te kijken of er geen extra kindje kan opgevangen worden."

Burgemeester Van Durme wil geen deadline plakken op wanneer er ten laatste voor iedereen een permanente oplossing zal zijn. "Dat is afhankelijk van heel wat factoren en is moeilijk te voorspellen, maar we doen ons uiterste beste om elk kind en elke ouder zo snel mogelijk bij te staan."