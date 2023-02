Meer dan 6.000 mensen ondertekenen petitie tegen geplande themapark Captain Jack naast luchthaven Deurne

Ook al is het dus nog niet zeker dat het themapark er ook echt zal komen, toch maken heel wat omwonenden zich nu al zorgen. 6.300 van hen ondertekenden een petitie van Groen Mortsel. "Een themapark op een plek met wegen die nu al vol files staan en op een locatie die watergevoelig is", staat te lezen in de petitie. "De gevolgen zijn eenvoudig te voorspellen. Er ontstaat verkeerschaos en door bijkomende verharding zullen er problemen komen met de infiltratie en buffering van water. Zelfs het nabijgelegen natuurgebied dreigt in de klappen te delen. De oplossing voor de mobiliteitschaos volgens de ontwikkelaar? Een monorail tussen Mortsel Oude God en het themapark. Te zot voor woorden."