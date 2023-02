Politie Oostende controleert handelszaken: alle 12 niet in orde

De wijkpolitie van Oostende coördineert zogenaamde SHOP-acties, waar bij ze onaangekondigd willekeurige handelszaken controleert. Dat doet ze in samenwerking met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de federale overheidsdiensten Financiën en Economie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Zij onderzochten begin februari twaalf vestigingen, verspreid over het Oostendse grondgebied. Het ging om voedingswinkels, schoonheidssalons, kapperszaken en horecaondernemingen. Van de twaalf gecontroleerde zaken was geen enkele helemaal in orde met de regelgeving.