Premier De Croo wil na aardbeving Turkse en Syrische vluchtelingen "zo veel mogelijk" in regio zelf opvangen

Premier De Croo benadrukte in "De Zevende Dag" dat de opvang van de slachtoffers op de eerste plaats in de regio zelf moet gebeuren. "We moeten kijken hoe we zo snel mogelijk die opvang ter plaatse kunnen regelen, ik heb daar ook al met de Europese Commissie over gesproken. Die slachtoffers willen ook liefst daar blijven."

De regeling geldt in de eerste plaats voor Turken, maar is ze ook van toepassing op Syriërs? De Croo zegt dat dat allemaal bekeken moet worden. De Croo erkent dat de opvangkampen voor Syriërs sowieso al overbevraagd zijn door de oorlog in Syrië. "Maar ons systeem ook door de combinatie van Oekraïense en reguliere vluchtelingen. En nu nog dit. Vorige week kraakte ons systeem, we moeten vermijden dat het breekt."