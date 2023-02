Risicomatch KRC Genk-Antwerp is vlot verlopen: “We werken met veiligheid op maat”

“We zijn zeker aanwezig, maar we blijven liever op de achtergrond”, vertelt burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V). De politie is al enkele weken bezig met de voorbereiding van de wedstrijd. “Vorig jaar hadden we enkele keren incidenten, maar dit jaar loopt het goed. Onze aanpak is uniek in België, want we evalueren elke wedstrijd apart”, vertelt de burgemeester. “We bekijken wat de risico’s zijn en op basis daarvan beslissen we welke manschappen we inzetten. De ene keer is dat minder of meer dan de andere keer. We zetten de mensen in op maat. Voetbal is een feest en dat moet het blijven.”