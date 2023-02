Simonne even niet te zien in "Thuis" door musicalrol

Het gebeurt wel vaker dat "Thuis"-personages een tijdlang niet te zien zijn in de reeks, om op te vangen dat ze gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn voor de opnames. Dat is binnenkort ook het geval voor actrice Marleen Merckx, die meespeelt in de "Red Star Line"-musical, die eind maart in première gaat. Dat heeft Merckx verteld aan Het Laatste Nieuws, op de rode loper van de "Legally Blonde"-musical. "Ik ben blij dat ik van de "Thuis"-productie deze kans krijg. Als actrice geeft me dat ook nieuwe zuurstof", zo klinkt het in de krant.