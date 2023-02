Sociaaldemocraten van Duitse bondskanselier Scholz stevenen af op grote nederlaag bij lokale verkiezing in hoofdstad Berlijn

De sociaaldemocratische partij (SPD) van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die al meer dan 20 jaar het stadhuis van Berlijn in handen heeft, stevent volgens de eerste exitpolls af op een verpletterende nederlaag in de lokale verkiezingen in de hoofdstad. De CDU wordt de grootste in Berlijn en maake al duidelijk dat ze het heft in handen wil nemen.