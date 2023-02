Supporters KAA Gent willen niet dat club in verkeerde handen valt: "Genoeg voorbeelden waar het slecht afloopt"

"We zien genoeg voorbeelden van clubs waarbij het faliekant afloopt als ze een nieuwe overnemer binnen halen. En dat schrikt veel supporters af, want in zo'n verhaal willen we niet meegaan. Maar als we de club mogen geloven, ziet zij dat ook niet zitten. Het is nu afwachten of de club effectief in veilige handen blijft."



De supportersfederatie hoopt ook dat de KAA Gent Foundation, de maatschappelijke vleugel van de club, haar werk bij een nieuwe overnemer kan verderzetten. "Vanuit de club krijgen we voorlopig wel goede signalen dat die verderzetting gegarandeerd blijft. Maar we streven toch naar iets meer participatie om het reilen en zeilen van de club op de voet kunnen volgen."