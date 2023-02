Veiligheid langs jaagpad aan de Zenne geëvalueerd nadat vrouw van 25 in het water terechtkwam met fiets

Op 29 januari belandde een vrouw van 25 in het water toen ze met haar fiets op het jaagpad langs de Zenne reed. Na verschillende zoekacties is haar lichaam nog altijd niet gevonden. Om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen, heeft de gemeente Zemst samengezeten met De Vlaamse Waterweg en de provincie Vlaams-Brabant.

"Uit respect bleven we tot op heden op de achtergrond maar we willen nu toch laten weten dat we al stappen ondernomen hebben om de inrichting van de plaats waar het ongeval zich voordeed, te evalueren”, zegt de burgemeester van Zemst, Veerle Geerinckx (N-VA).