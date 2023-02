Vertrokken en nooit teruggekeerd: duizenden Oekraïense kinderen zijn gedeporteerd naar Rusland

Rusland maakt geen geheim van die operaties. Het Russische publiek is vertrouwd met beelden van kinderen die met teddyberen worden opgewacht in Russische luchthavens of stations. Dat is al zo sinds 2014, het begin van de oorlog in het oosten van Oekraïne. "Het beschermen van de kinderen van de Donbas" is al acht jaar lang onderdeel van de Russische propaganda.