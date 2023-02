Vlaamse Waterweg vraagt nieuwe vergunning aan voor fietsbrug tussen Gent en Merelbeke

"De stukken die we toen niet aan het dossier hebben toegevoegd, zullen we nu wel aanbrengen", zegt Michiel Derycke van de Vlaamse Waterweg. "We zijn ook bereid om in gesprek te gaan met Natuurpunt, maar we vrezen dat we nog weinig kunnen doen om te voldoen aan hun wensen."

Natuurpunt maakt zich vooral zorgen over de lichten die op de fietsbrug zullen komen. De lichten zouden onder meer vleermuizen kunnen verstoren. "We hebben alles gedaan wat we konden om de brug vleermuisvriendelijk te maken", zegt Derycke. "Maar de verlichting er volledig bannen, kunnen we niet doen als we de veiligheid van de fietser willen garanderen."