Opnieuw vliegend object neergeschoten in Noord-Amerika, deze keer boven Huronmeer op de grens tussen VS en Canada

Voor de derde dag op rij is een vliegend object neergeschoten in het Noord-Amerikaanse luchtruim. Het Amerikaanse leger heeft een "ongeïdentificeerd vliegend voorwerp" neergehaald boven het Huronmeer op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. Het is al het vierde vliegende object dat wordt neergeschoten in Noord-Amerika in iets meer dan een week tijd.