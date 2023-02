Voetballers van club uit Heusden-Zolder schenken hun spelerspremie aan slachtoffers van aardbeving

Dit weekend worden ook alle inkomsten in de cafetaria van de club geschonken aan de slachtoffers. "Voorlopig heeft niemand van onze club familieleden verloren door de aardbeving, maar toch vinden we het belangrijk om solidair te zijn", zegt voorzitter van KFC Anadol Yavuz Tasdemir. "We hebben geluk dat veel van onze jeugdploegen en onze eerste ploeg dit weekend thuis spelen. Zo kunnen we extra veel geld inzamelen. Ik hoop en verwacht in ieder geval dat we 4.000 à 5.000 euro kunnen inzamelen."