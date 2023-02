Wie heeft er nu eigenlijk het meeste invloed in de Wetstraat?

Ook premier De Croo was aanwezig in "De zevende dag" en verduidelijkte de procedure voor de tijdelijke opvang van mensen met Turkse familie die getroffen is door de aardbevingen. De maatregel werd al eerder aangekondigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole De Moor (CD&V), die verklaarde dat een tijdelijke opvang bij mensen thuis mogelijk zou zijn. En de premier verduidelijkte het dat het gaat om Turkse mensen die hier zijn en niet terug kunnen omdat hun huis verwoest is, en ten tweede, om mensen die hun Turkse familieleden van wie het huis vernield is, tijdelijk willen opvangen. Alleen is nog altijd niet duidelijk hoe lang die tijdelijkheid zal duren. Voor de rest pleitte premier De Croo in de eerste plaats voor opvang in eigen regio, daar in Turkije en Syrië.