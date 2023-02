Wortegem-Petegem stelt kunstenaars aan die elke deelgemeente mogen versieren met kunstwerk

"Als gemeente hebben we nu al veel moois te bieden", zegt schepen Veerle Nachtergaele (Open VLD). "Maar we willen de gemeente nog mooier maken door meer in te zetten op kunst in de publieke ruimte. Via een wedstrijd hebben we enkele kunstenaars geselecteerd die elk voor 5.000 euro een kunstwerk mogen plaatsen in Wortegem-Petegem."