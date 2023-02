Zeilbootje raakt vast in havengeul Blankenberge net voor start baggerwerken

Vlak voor de start van de baggerwerken aan de haven van Blankenberge, raakte opnieuw een zeilboot in de problemen. Die kon niet deftig uitvaren omdat er door het stormweer van januari te veel zand in de geul ligt. Omdat het water toen al aan het stijgen was, zaten de opvarenden niet heel lang vast.

Ze kwamen bij laagwater vast te zitten op de zandbank in de geul. "Een interventie was niet nodig", vertelt Joeri Vermoere van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR). "De zee was enorm kalm en er was op geen enkel moment gevaar. De opvarenden moesten gewoon even geduld oefenen."