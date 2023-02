451 sluikstorters geïdentificeerd in Geel

De Stad Geel heeft vorig jaar 451 mensen geïdentificeerd als sluikstorters. OVAM-handhavers betrapten 121 van hen zelfs op heterdaad. "Dat zijn vooral mensen die een sigarettenpeuk, een papiertje of een blikje op straat gooien in plaats van in de vuilnisbak", zegt Erik Claeys, coördinator gemeenschapswachten van de Stad Geel.