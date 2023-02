Chemiereus 3M voor de vrederechter wegens PFOS-burenhinder

Tegen 3M is in 2021 al een gerechtelijk (straf)onderzoek geopend nadat enkele inwoners een klacht hadden ingediend. En er is ook het burgercollectief "Darkwater 3M" dat stappen zet tegen 3M, maar waarbij de multinational al aangaf niet tot een minnelijke schikking te willen komen. In de Verenigde Staten zijn overigens al heel wat zaken aangespannen tegen 3M of schikkingen getroffen.

Een van de gezinnen uit het burgercollectief Darkwater 3M heeft vorig jaar het bedrijf gedagvaard voor de vrederechter. Het is in die zaak dat vandaag wordt gepleit. Het gezin woont al zo'n 15 jaar in Zwijndrecht, in een gezinswoning met kippen en een moestuin op ongeveer 1 kilometer van de 3M-site waar tot begin deze eeuw PFOS werd geproduceerd.

"Het gaat over een gezin van vier personen met abnormaal hoge PFOS-waarden in het bloed", zegt advocaat Geert Lenssens. "Bij de vader gaat het om meer dan 1.000 microgram per liter, bij de moeder over meer dan 700 en ook de kinderen hebben zeer hoge PFOS-waarden." Dat is ruim boven de drempelwaardes.