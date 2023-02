900 soorten motten ontdekt in Pajottenland en Zennevallei 

In de natuurgebieden van het Pajottenland en de Zennevalei zijn door project Pajotten Motten 900 verschillende soorten nachtvlinders ontdekt. “We hadden nog geen zicht op welke nachtvlinders voorkwamen in de natuur. Er waren enkel waarnemingen van bij mensen in de tuin. We wilden hier een beter zicht op krijgen en daarom zijn we het voorbije jaar zelf op zoek gegaan met Pajotten Motten” vertelt Lieven Decrick van de insectenwerkgroep.



Liefhebbers kunnen voortaan de resultaten online raadplegen. “Vroeger werden er geen foto’s gemaakt van de dieren, maar opgeprikt en die gegevens hebben we allemaal gedigitaliseerd in een database zodat iedereen die kan consulteren", vertelt Decrick.

Volgend jaar gaat Pajotten Motten opnieuw op zoek in andere regio's. "Ons werk is nog niet af. Mensen met interesse mogen steeds aansluiten want alle hulp is welkom", aldus Decrick.