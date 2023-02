Aantal geelgorzen in de Westhoek neemt voor het eerst in jaren toe

De afgelopen jaren is het aantal geelgorzen in Vlaanderen sterk afgenomen. Dat komt omdat de kleine, gele vogeltjes houden van halfopen landschappen met heggen en houtkanten. Maar die komen minder voor dan vroeger, waardoor de vogels moeilijker nesten kunnen bouwen of eten vinden in de winter. Toch is er hoop voor de geelgorzen, want uit een wintertelling blijkt dat het aantal in de Westhoek lichtjes is gestegen.

De stijging is te danken aan een beheersovereenkomst tussen de landbouwers in de Westhoek en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). "In ruil voor een vergoeding werden de landbouwers gemotiveerd om gewassen zoals tarwe en gerst te zaaien en die te laten staan in de winter", vertelt Leen Van den Bergh van het VLM. "Op die manier is er voldoende voedsel voor de geelgorzen en hebben ze plekjes om nesten te bouwen."