Vooruit voert actie tegen leegstand van handelspanden in Diest

De partij Vooruit, die in Diest in de oppositie zit, klaagt de leegstand van handelspanden in de stad aan. Ruim één op de tien handelspanden staat volgens de partij te huur of te koop. Onder het motto "Pand zoekt partner" grijpt de partij Valentijn aan om nieuwe huurders of eigenaars voor de leegstaande panden te zoeken.