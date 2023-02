Hoofd spoeddienst AZ Sint-Maarten in Mechelen met B-FAST naar rampgebied in Turkije

Vandaag vertrekken de eerste medische hulpverleners van B-FAST naar het gebied in Turkije dat vorige maandag getroffen werd door zware aardbevingen. Bij hen ook Bart Rens, het hoofd van de spoeddienst van het AZ Sint-Maarten in Mechelen. "Samen met enkele tientallen artsen, verpleegkundigen en logistieke medewerkers zullen we een opvangpunt opzetten voor gekwetsten en gewonden. Ook zullen we het veldhospitaal verder inrichten zodat we slachtoffers van gepaste hulp kunnen voorzien."