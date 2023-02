Pyjamamerk Woody uit Gent schakelt productie in Turkije over op warme dekens en kleren voor slachtoffers aardbeving

Het Gentse merk Woody, vooral bekend van de kleurrijke pyjama's, produceert zijn kleren in Turkije. "Ons atelier ligt in Düzce, nabij Istanbul, ver buiten het getroffen gebied. Toch zijn onze werknemers enorm emotioneel", vertelt Nelle Matthys die de productie er opvolgt.

"De baas van onze Turkse afdeling was vorige week hier en is in tranen uitgebarsten toen hij erover vertelde. In november hebben ze in Düzce zelf nog een aardbeving meegemaakt en in 1999 was er een hele zware aardbeving. Ze weten dus heel goed wat het is en zijn meteen in actie geschoten toen het verschrikkelijke nieuws binnenkwam."