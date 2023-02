Bende autodieven opgerold die gestolen Toyota's via Antwerpen naar Afrika verscheepte

Het onderzoek begon enkele maanden geleden, toen de politie per toeval een gestolen auto kon onderscheppen. Dankzij die auto kwamen ze een internationale bende autodieven op het spoor. Die bende zou het vooral gemunt hebben op Toyota's.



Vanmorgen zijn speurders dan binnengevallen op verschillende plaatsen in ons land. Er werden zeker zes verdachten opgepakt en de speurders konden ook een lading gestolen Toyota's terugvinden. De bende verstuurde de gestolen voertuigen vermoedelijk via containers vanuit de Antwerpse haven richting Afrika.



Het parket zal later vandaag meer details geven over het onderzoek.