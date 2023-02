Italiaanse oud-premier Berlusconi brengt regering-Meloni opnieuw in verlegenheid met opmerking over Zelenski

Het is niet de eerste keer dat Berlusconi zijn regering tackelt met pro-Russische uitlatingen. Dat hij het erg goed kan vinden met de Russische president Vladimir Poetin is nooit een geheim geweest. Vorig najaar lekte uit dat Berlusconi en Poetin naar aanleiding van Berlusconi's verjaardag cadeaus en "lieve briefjes" over en weer hadden gestuurd.

Ook toen zag Meloni - op dat moment in volle regeringsformatie - zich genoodzaakt om in een persbericht te beklemtonen dat er in haar regering geen plaats zou zijn voor wie haar visie op het buitenlandse beleid niet aanvaardde.