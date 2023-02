Blinde vrouw uit Roeselare voor meer dan 100.000 euro bestolen door mantelzorger

“Ik ben veel te goedgelovig geweest, maar kan mensen onmogelijk beoordelen op het zicht”, zegt Carine Van Bastelaere, een blinde vrouw uit Roeselare. Ze werd de afgelopen maanden voor meer dan 100.000 euro bestolen door haar mantelzorger.

Ze krijgt al enkele jaren hulp van mantelzorgers om bijvoorbeeld boodschappen te doen of om naar de bank te gaan. “Mijn man was op het einde van zijn leven zwaar ziek. Daarom deden we beroep op de mindermobielencentrale. Daar leerden we een man kennen die de afgelopen jaren onder andere boodschappen voor ons deed.”