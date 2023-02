Brussels Airlines organiseert na vier jaar opnieuw cursus voor mensen met vliegangst

Gedragstherapeute en psychologe Marieke Impens begeleidt mensen met vliegangst die deelnemen aan de cursus. "Door de covidpandemie hebben we de cursus een tijdlang on hold gezet, maar sleutelden we wel verder aan onze aanpak. Zo hebben we inmiddels nog meer inzicht gekregen in hoe angst werkt en zijn we ervan overtuigd dat we mensen met vliegangst nog beter kunnen begeleiden."