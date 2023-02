Hollywoodicoon Jane Fonda noemt "Close" van Lukas Dhont "een fantastische film"

Wat later in de podcast komt Fonda nog eens terug op "Close", wanneer ze het heeft over het verschil tussen vriendschappen tussen vrouwen enerzijds en mannen anderzijds. "Wij vrouwen zijn niet bang om onze noden uit te drukken. In vrouwenvriendschappen wordt vaak iets gezegd als“ik heb een knuffel nodig”. Dat hoor je mannen nooit zeggen tegen hun vrienden, laat staan iets als "zeg mij wat ik moet doen, want ik voel me even verloren."

"Vrouwenvriendschappen zijn rechttoe-rechtaan, die van mannen zijn meer “zijdelings”. Het draait bij hen meer om samen dingen doen, en ze zullen elkaar nooit om hulp vragen. We moeten mannen helpen om emotioneel geletterd te blijven, want ze worden zo geboren maar verliezen dat gaandeweg. Dat is ook wat er gebeurt in de film "Close"", besluit Fonda haar betoog. "Ik moet die film zien", reageert podcastpresentator Conan O'Brien.