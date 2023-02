Cultuurcentrum Brugge organiseert muziekkamp dat zich vooral richt op meisjes en non-binaire jongeren 

In Brugge zijn de inschrijvingen geopend voor "Start Your Own Band", een muziekproject van het Cultuurcentrum Brugge, samen met het feministisch collectief Girls Go BOOM uit Gent. Jongeren tussen 12 en 18 jaar zullen een week gecoacht worden om een band te vormen: songs te schrijven, muziek te spelen of een fotoshoot te doen. Ervaring met een instrument hoeft niet. De uitnodiging maakt wel duidelijk dat het project zich in eerste instantie richt tot meisjes of jongeren die non-binair zijn. "Ook jongens zijn natuurlijk welkom", staat er ,"maar machogedrag laten we lekker thuis."

"Vrouwen, trans-vrouwen en non-binairen zijn ondervertegenwoordigd in de muzieksector", duidt Olivier Van Acker van Cultuurcentrum Brugge, "vandaar onze keuze om net die groep expliciet aan te spreken. Dat neemt niet weg dat ook jongens mogen deelnemen. Enthousiasme en passie zijn leuk, maar haantjesgedrag gaan we niet tolereren. Jongens die zich opstellen als alfamannetjes zullen merken dat dat weinig indruk zal maken en dat iedereen evenveel kansen krijgt. We zullen inzetten op gelijkheid en op groepsgevoel. En machismo past daarin niet, wat trouwens ook voor meisjes geldt."