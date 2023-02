Cycloon Gabrielle raast over Nieuw-Zeeland, noodtoestand afgekondigd in vijf regio's

Het noorden van Nieuw-Zeeland wordt geteisterd door "de storm van de eeuw". Cycloon Gabrielle raast over het land. Meer dan 46.000 huizen zitten zonder stroom en honderden vluchten zijn geschrapt. De minister van Noodhulp waarschuwt voor "de gevaarlijke combinatie tussen harde wind en zware regen". De noodtoestand is in vijf regio's in het land afgekondigd, waaronder Auckland, de dichtstbevolkte stad van Nieuw-Zeeland.