"We trekken door het puin, een stad kan ik dit niet meer noemen": het dagboek van onze journalist, die een week lang door Turkije reisde

Alsof een kwade peuter her en der legoblokken heeft omgeschopt in een legostad. Spookstad moet ik schrijven, want in Adana zijn de appartementsgebouwen leeg. Her en der zijn gebouwen volledig ingestort.



Voor Sharon is het haar eerste grote ramp in het buitenland. Ik ga haar nauw tegen me aanhouden. Veel vragen of het gaat, want de beelden hakken erin. Elke keer wanneer vanop de huizenhoge puinhoop geroepen wordt door de hulpverleners wordt het doodstil. De zware graafmachines zwijgen, de mensenmassa zwijgt. Iedereen, ook ik, ook Patrick, ook Sharon, ook Esma, hoopt zo hard op een teken van leven. Broers en zussen, ouders en kinderen naast me willen geluid. Van hun kind, ouder of zus. Tot de graafmachines weer beginnen te brullen. En een nieuwe laag beton afpellen. De avond valt laf over het puin.