De La Soul-rapper Trugoy the Dove (54) is overleden, bekend van hits als "Me myself and I" en "Ring ring ring" 

Hun samples veranderden het rapgenre, maar ze brachten de groep ook in de problemen. De Amerikaanse rockband The Turtles vervolgde hen omdat ze zonder toestemming een stukje van hun muziek gebruikt hadden. Later had De La Soul het ook moeilijk om hun muziek uit te brengen op streamingplatformen, omdat het niet altijd duidelijk was of ze toestemming hadden gevraagd voor het gebruik van bepaalde samples aan de orginele artiesten.

"3 feet high and rising" was het grootste commerciële succes van de groep en een heel invloedrijk album in de hiphop. Voor hun volgende album, "De La Soul is dead", gooiden ze het over een andere boeg. Ze wilden komaf maken met hun hippie-imago. Het album was veel donkerder. Een bekende hit hieruit is "Ring ring ring (ha ha hey)". De La Soul bracht in het totaal acht albums uit. Het laatste dateert van 2016.