Extra begeleiding en meer inspraak van kinderen: zo kunnen basisscholen de middagpauze zinvoller invullen

Ook een uitleendienst voor speelgoed kan helpen, zegt ze. “Dat kan in het laatste stuk van de speeltijd een extra stimulans bieden, omdat veel kinderen dan al uitgespeeld zijn. Het nadeel is dan weer dat scholen klagen over dingen die kapotgaan en dat er niet opgeruimd wordt. Je denkt dus best goed na over hoe je dat aanpakt.”