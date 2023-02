1000 reizigers gecontroleerd op bussen van De Lijn in Mechelen

De politie kon in totaal 129 reizigers betrappen op zwartrijden en bij 35 reizigers werd iets verdachts gevonden. 13 van hen waren al gekend voor eerder gepleegde feiten. De politie heeft ook verdovende middelen in beslag genomen van 4 reizigers. 2 personen stonden geseind. De ene persoon had een rijverbod en de andere moest naar de cel in verband met een gerechtelijk dossier. Daarnaast heeft de politie nog een proces-verbaal opgemaakt voor een reiziger die meerdere keren de controleactie probeerde te verstoren. De lokale politie Rivierenland zal in de nabije toekomst nog zulke acties uitvoeren.