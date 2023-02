Nieuw rapport legt schaduwzijde van komst internetgigant Alibaba naar Luik bloot: "België heeft huiswerk destijds niet goed gemaakt"

"We hebben afhankelijkheden opgebouwd ten opzichte China die we nog moeilijk kunnen afbouwen, maar we mogen de rode loper niet blijven uitrollen", zegt Holslag. "Op Europees niveau, maar ook bij ons moeten stappen gezet worden. En voor Alibaba wordt dat vrij urgent, want de uitbreidingsplannen zijn al goedgekeurd: ze willen verdrievoudigen."

"Als dat een verderzetting is van de trafiek die zich de voorbije jaren heeft ontwikkeld, zitten we met een groot probleem. De voorbije jaren is de Belgische uitvoer via luchttransport richting China met 400 miljoen pakjes afgenomen en de import uit China met 1 miljard pakjes toegenomen. Doe dat maal drie en je hebt een gigantisch probleem."