Defensie opent pop-up store in shopping center Wijnegem voor rekruteringscampagne

"We zoeken verschillende profielen, jong en oud", vertelt Kapitein Jordy Van Kerckhove. "Iedereen is welkom bij Defensie. Er zijn in totaal zo'n 4.000 vacatures in verschillende categorieën. We zoeken 2.500 militairen, honderden burgers en ook nog reservisten. Dat zijn mensen met een burgerjob die een aantal dagen bij Defensie komen werken en die gespecialiseerd zijn in iets. We merken dat sinds de oorlog in Oekraïne er meer reservisten zijn die zich extra willen inzetten binnen Defensie."