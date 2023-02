3 Limburgse hulpverleningszones werken voortaan met hetzelfde oproepsysteem

"Dankzij het nieuwe systeem moeten de dispatchers niet meer naar hun collega’s in de andere zone bellen om te vragen wat al uitgestuurd is of wat nog onderweg is, maar zien ze dit meteen op hun scherm", legt Bob Nijs (CD&V), de voorzitter van de hulpverleningszone Noord-Limburg uit. "Denk bijvoorbeeld aan een grote industriebrand waarbij een groot watertransport nodig is. Dat betekent heel wat tankwagens. In FrontForce Emergency kan elke dispatcher nu meteen zien welke post en zone al voertuigen heeft uitgestuurd en waar er nog tankwagens beschikbaar zijn."