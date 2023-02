Tienduizenden Israëli's protesteren tegen omstreden justitiehervorming

De eerste stap is daarmee gezet voor een parlementaire strijd die mogelijk weken zou kunnen duren. Gisteravond had de Israëlische president Isaac Herzog in een tv-toespraak nochtans opgeroepen om de plannen "on hold" te zetten. Ze veroorzaken immers als wekenlang onrust en brengen het diep verdeelde Israël volgens Herzog "op de rand van de constitutionele en sociale afgrond".