Proefproject rond aanpak van everzwijnen in Genk gaat van start met enquête

Tot nu toe worden drukjachten op everzwijnen altijd op voorhand gepland en aangekondigd. Maar in risicovolle situaties in Genk zal de politie een team kunnen oproepen dat meteen in actie komt. Daarvoor is wel telkens de expliciete toestemming nodig van Natuur en Bos en de eigenaar van het terrein. Inwoners kunnen die toestemming geven met een standaardformulier van Natuur en Bos of via het meldpunt van de stad.