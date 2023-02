Europese klimaatwet verbiedt nieuwe diesel- en benzinewagens vanaf 2035

Tunnels die ruiken naar uitlaatgassen en de geur van benzine in tankstations: binnen afzienbare tijd zal het tot het verleden behoren. Want de kogel is nu echt door de kerk. Vanaf 2035 mogen nieuwe wagens en bestelwagens die in Europa verkocht worden, geen gram CO2 meer uitstoten. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de 27 lidstaten hadden daar in oktober vorig jaar al een politiek akkoord over bereikt. Dat akkoord is in een wettekst gegoten, en daarover heeft het parlement vandaag gestemd. De wet is aangenomen met 340 stemmen voor en 279 tegen.