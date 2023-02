Radicale klimaatgroep Extinction Rebellion voert actie tegen privéjets op Brussels Airport: hoe schadelijk zijn ze eigenlijk?

Er zijn verschillende redenen waarom iemand kan kiezen voor een privéjet, in plaats van een gewone commerciële vlucht of zelfs de auto of trein. Een luxe-vakantie waarin je niet gestoord wordt door anderen is één optie, maar in sommige gevallen zijn er misschien weinig alternatieven.

Een woordvoerder van Brussels Airport benadrukt dat privéjets niet enkel gebruikt worden voor het vervoer van privépersonen, maar dat het ook vaak gaat om staatshoofden en regeringsleiders of vluchten uitgevoerd om medische redenen.

Volgens EBAA zijn 6,5 procent van alle vluchten met een privéjet van of naar België verplaatsingen van staatshoofden en regeringsleiders of voor militaire doeleinden. Ruim drie procent van de privévluchten hebben een medische oorzaak. Het feit dat Brussel de hoofdstad is van de Europese Unie en de Navo zal zeker bijdragen aan het belang van privévluchten naar ons land.

Maar vanuit Brussel en Antwerpen wordt ook heel vaak naar Nice gevlogen, een stad die niet meteen bekend staat als zakencentrum. Nice is zelfs de tweede populairste luchthaven voor privéjets in heel Europa. In de top 20 komen we ook bestemmingen als Palma de Mallorca, Ibiza en Malaga tegen. Dat doet vermoeden dat privéjets toch regelmatig gebruikt worden voor vakantievluchten.

Business Jet Traveller, een website die bericht over privéjets, deed een onderzoek waaruit reizigers van privéjets aangeven vooral te reizen met een privéjet om tijd uit te sparen of om op een luchthaven te geraken die niet bediend wordt door commerciële luchtvaartmaatschappijen.