Filipijnen beschuldigen Chinese kustwacht van "laserlicht-incident" in Zuid-Chinese Zee

Het incident zou op 6 februari hebben plaatsgevonden in de buurt van een onderzees rif in de Zuid-Chinese Zee, "Second Thomas Shoal". De Filipijnse autoriteiten plaatsten vannacht foto's op Facebook die het incident moeten staven. China zelf heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

De Zuid-Chinese Zee is al langer betwist gebied. China claimt het hele gebied, inclusief een aantal kleinere eilanden. De Zuid-Chinese Zee is zowat 3,36 miljoen vierkante kilometer groot, of ruim 100 keer de oppervlakte van België. Maar andere landen in de regio zoals de Filipijnen, Vietnam, Taiwan, Maleisië en Brunei betwisten die "Chinese soevereiniteit." De Filipijnen hebben een deel van het gebied overigens een eigen naam gegeven, de West-Filipijnse Zee. De Zuid-Chinese Zee is militair en economisch een strategisch belangrijk gebied.