Frauke uit Kortrijk neemt deel aan Europees Kampioenschap taxidermie in Oostenrijk

Vandaag moet Frauke haar stuk binnenbrengen. Tegen het einde van de week pas zijn de resultaten van de jury bekend. Ondertussen valt er wel heel wat te bekijken op het kampioenschap. "De vorige keer dat ik hier was, heb ik onder meer een opgezette leeuw gezien, die op zijn achterpoten stond. En er was ook een bijzonder indrukwekkend tafereel met een ree die achternagezeten werd door drie jonge wolven. Maar even goed stond er een doodgewone koe, die zeer mooi opgezet was. Er valt echt wel vanalles te bekijken, van zeer groot tot zeer klein."