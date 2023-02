Genk wil digitale gids en film voor Thor Park

Thor Park in Waterschei ademt het verleden, het heden en de toekomst. Het is een voormalige mijnsite, maar ook een toegangspoort naar het nationaal park Hoge Kempen, en een site waar onderzoek wordt gedaan naar duurzame energie.

Het is nu de bedoeling met THOR-X dat je via een smartphonetoepassing doorheen de site geleid wordt. Genk wil hiervoor virtual reality (VR) en augmented reality (AR) gebruiken. Hiermee kom je (gedeeltelijk) in een andere, virtuele wereld. ‘We willen een echte digitale gids hebben voor heel de site’, zegt schepen van Toerisme Karel Kriekemans (CD&V). "We willen ook een film maken. Hierbij kunnen de mensen zich inbeelden hoe het in die tijd was."