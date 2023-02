Gent wil lokfiets vaker inzetten en vraagt soepelere regels aan minister van Justitie 

Elke dag worden er in Gent 8 fietsen gestolen. Het is een oud zeer waar de stad en de politie al lang iets aan proberen te doen. Dat gebeurde eerder onder meer met een lokfiets. Dat is een fiets die uitgerust is met een GPS-systeem. De politie kan via tracking de dieven snel opsporen. Gent mag de methode echter amper gebruiken, er zijn juridische problemen. De stad wil dit nu voor eens en voor altijd aanpakken en vraagt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om de regels te herbekijken. Dat blijkt na een vraag van gemeenteraadslid Stijn De Roo (CD&V).