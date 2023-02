Gent vraagt politie om Rabotwijk te 'scannen' na ontploffing aan kapperszaak

Het is nog onduidelijk wat er in de nacht van 5 op 6 februari gebeurd is in de Rabotwijk in Gent. In de vroege ochtend ontplofte er toen een explosief aan een kapperszaak in de Wondelgemstraat. Er vielen geen gewonden, er was wel materiële schade. De eerste onderzoeken én camerabeelden wezen uit dat iemand er een zelfgemaakt explosief had achtergelaten. Er werd geopperd dat de werkwijze doet denken aan het recente drugsgeweld in Antwerpen. Of er ook echt een link is, is nog niet bewezen. "Het onderzoek loopt volop", laat het parket weten.