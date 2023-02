Gent wil infocoaches in Overpoort toch behouden en vraagt horeca en onderwijs mee te betalen 

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) maakt een opening om de infocoaches in de Overpoort in Gent te behouden. De coaches, een soort sfeerbeheerders die ’s avonds en ’s nachts in de straat aanwezig zijn, kwamen er in de coronaperiode. Ze moesten er in eerste instantie voor zorgen dat jongeren zich aan de regels hielden. Ze bleken een hulpmiddel om de rust te helpen bewaren, zeker als de knaldrang groot was.