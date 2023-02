Syrië opent twee extra grensovergangen met Turkije voor VN-hulpverlening aan slachtoffers van aardbeving

Het regime in Syrië is bereid twee extra grensovergangen met Turkije te openen zodat de Verenigde Naties hulp kunnen verlenen aan de Syrische slachtoffers van de aardbeving. Dat zegt Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN. Op dit moment kan de hulp maar geleverd worden via één grensovergang en veel hulp hebben de Syriërs in de regio nog niet gezien.