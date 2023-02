Hasseltse politie pakt dievenbende op die het gemunt had op cafetaria's van ziekenhuizen en beenhouwerijen

De inbraak in het cafetaria van het Jessa Ziekenhuis vond plaats in de nacht van oud op nieuw. Twee daders braken de automatische kassa open en gingen aan de haal met het geld. De politie voerde in het kader van dat onderzoek huiszoekingen uit in Antwerpen en Heist-op-den-Berg in de woningen van 2 verdachten. De politie trof er onder andere materiaal aan waarmee de inbraken gepleegd werden.