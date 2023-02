Helft boetes in lage-emissiezone in Antwerpen voor bestuurders uit Frankrijk (maar ze betalen amper)

Vooral Franse bestuurders lappen de regels van de Antwerpse lage-emissiezone aan hun laars. Dat blijkt uit cijfers die oppositiepartijen Groen en PVDA opvroegen bij het Antwerpse stadsbestuur.

Van de 52.461 uitgeschreven boetes in 2022 gingen er 27.622 naar auto's met een Frans kenteken die te vervuilend waren, 16.158 naar Belgen en 8.681 naar Nederlanders. De lage-emissiezone is een gebied in Antwerpen waar de meest vervuilende auto's niet binnen mogen, tenzij ze een dagpas kopen. Camera's registreren overtreders.